Полиция Иркутска опровергла фейк о кражах под видом дезинфекции

24 Март 2020 2020-03-24T12:38:59+03:00

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К информации из соцсетей надо подходить максимально осторожно. Верить на слово незнакомым людям опасно. Так, накануне во время мониторинга социальных сетей полицейские обратили внимание на аудиозапись неизвестной женщины, которая приобрела большой резонанс. "Пострадавшая" рассказывала о том, что преступники переодеваются в спецодежду дезинфекционистов и совершают кражи.

-Они "прыскают из баллончика и выносят все из квартиры", - уточняла дама. При этом она не сообщила, ни в каком городе это происходило, ни когда. Сотрудники полиции выяснили, что никаких подобных происшествий в Иркутске не было. Впрочем, как и во всем регионе. Заявлений от пострадавших тоже не было. Это сообщение настолько же достоверно, как недавняя новость о том, что город будут опрыскивать дезраствором с вертолетов. Это сообщение было опровергнуто правительством региона.

ГУ МВД по Иркутской области напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, существует ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU