2020-03-24T14:00:00+03:00
Общество

«Киномакс» в Иркутске временно закрывается 25 марта

Всему виной - угроза распространения коронавируса
Ксения АГАФОНОВА
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«Киномакс» закрывается с 25 марта временно закрывается в Иркутске«Киномакс» закрывается с 25 марта временно закрывается в ИркутскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Угроза распространения коронавирусной инфекции добралась и до кинотеатров. С 25 марта «Киномакс», расположенный в одном из торговых центров Иркутска, прекращает показ фильмов. До какого числа будет закрыт кинотеатр - пока неизвестно.

«Мы идем на это ограничение в целях скорейшего улучшения общей эпидемиологической ситуации и возобновления работы в полноценном режиме», – сообщает ИА Байкал24. – «Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание и нашу скорую встречу».

Стоимость всех купленных билетов на отмененные сеансы будет возвращена зрителям в полном объеме. «Киномакс» - первый коммерческий кинотеатр, приостановивший свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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