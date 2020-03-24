«Киномакс» в Иркутске временно закрывается 25 марта

24 Март 2020 2020-03-24T14:00:00+03:00

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Угроза распространения коронавирусной инфекции добралась и до кинотеатров. С 25 марта «Киномакс», расположенный в одном из торговых центров Иркутска, прекращает показ фильмов. До какого числа будет закрыт кинотеатр - пока неизвестно.

«Мы идем на это ограничение в целях скорейшего улучшения общей эпидемиологической ситуации и возобновления работы в полноценном режиме», – сообщает ИА Байкал24. – «Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Надеемся на ваше понимание и нашу скорую встречу».

Стоимость всех купленных билетов на отмененные сеансы будет возвращена зрителям в полном объеме. «Киномакс» - первый коммерческий кинотеатр, приостановивший свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU