Представлен первый проект по современной застройки подтопленного Тулуна

24 Март 2020 2020-03-24T13:53:13+03:00

Один из московских фондов занялся разработкой и реализацией проекта

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Первые предложения по обустройству пострадавшего от наводнения Тулуна направили в правительство Иркутской области. Новая городская среда должна соответствовать всем стандартам и принципам строительства: безопасный, экологичный и комфортный для жизни город.

«Создать в Тулуне современную застройку и регламенты по оформлению городской среды поручило Правительство РФ», – сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – «Московский фонд совместно с региональными властями создали несколько проектов, реализовывать которые предстоит отобранным в конкурсе архитектурным бюро».

В представленном проекте города говорится о том, что будут построены микрорайоны в едином стиле. В одном из них планируется создать общественно-деловой центр. Многоквартирные и частные дома с просторными дворами, зоны отдыха, детские площадки и парки – все это новый Тулун. Кроме того, у архитекторов в планах создать современную навигацию по городу, упорядочить рекламные плакаты и объявления, которые закрывают здания.

Немаловажно для безопасности горожан строительство дамбы от наводнений. В планах разместить рядом многофункциональный парк отдыха для всех жителей Тулуна.

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ИСТОЧНИК KP.RU