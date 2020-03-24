Мошенники похитили почти 150 тысяч со счетов жителей Усолья-Сибирского

24 Март 2020 2020-03-24T14:32:03+03:00

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Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Иркутской области. За последние несколько дней в отделения полиции Усолья-Сибирского обратились четверо местных жителей, которые потеряли свои деньги из-за действий аферистов.

"Например, 54-летнюю женщину они нашли на сайте бесплатных объявлений - она искала подработку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Аферисты предложили ей работу сиделки, и сказали, что готовы прямо сейчас перевести ей аванс. Для этого ей нужно было назвать мошенникам данные своей карты. После того, как усольчанка это сделала, с ее счета пропали 2500 рублей".

Другую жительницу Усолья-Сибирского мошенники обманули с помощью классической схемы. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и предупредил, что с ее счета пропадают деньги. Чтобы их спасти, девушка должна была назвать все секретные коды карты. И потом она не досчиталась 34 тысяч рублей. Точно так же обманщики похитили 104 тысячи со счетов жителя поселка Средний.

На более запутанную схему обмана повелся еще один 32-летний усольчанин. Он наткнулся в интернете на сайт, на котором якобы можно было получить компенсацию по НДС. Там он узнал, что ему могут вернуться 270 тысяч рублей. Получить их мужчина мог только после того, как введет все данные карты. Вот только после этого деньги он не получил, а, наоборот, потерял, лишившись 5 тысяч рублей. Во всех этих случаях уже разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU