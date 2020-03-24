2020-03-24T14:44:23+03:00
Общество

Сообщение о росте цен на сахар на рынке "Сатурн" Ангарске опровергли

С жалобами на неожиданный скачок стоимости горожане обратились к власти в социальных сетях
Виктория ГЕРКО
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Сообщение о росте цен на сахар на рынке "Сатурн" Ангарске опровергли.Сообщение о росте цен на сахар на рынке "Сатурн" Ангарске опровергли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сколько стоит сахар? Ответить на этот вопрос попытались сотрудники службы потребительского рынка и лицензирования региона. Поводом стала жалоба, которую прислали врио Губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву в социальных сетях. Ангарчане рассказали главе, что на оптовом рынке «Сатурн» спекулируют на ценах. Якобы там стоимость килограмма сахара вырос с 28 до 46 рублей.

«24 марта была проведена проверка. Выяснилось, что на территории рынка ведется и розничная, и оптовая торговля, - рассказали в пресс-службе Правительства Иркутской области. Цена за 1 кг сахара в розницу колеблется от 37 до 42 рублей, а у оптовиков купить рафинад можно приобрести от 37 до 39 рублей».

Кроме того, оказалось, что цены на сахар в городе снизились. В январе килограмм рафинада ангарчане покупали за 36,69 руб., в феврале за 36,2 рублей. Уже в марте килограмм сахара обошелся покупателям в 36,06 руб, а в некоторых магазинах цена упала до 33,99 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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