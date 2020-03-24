2020-03-24T14:49:29+03:00
Экономика

Выдачу наличных в Иркутске ограничат для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги

Центробанк в связи с распространением коронавируса выдал соответствующие рекомендации финансистам
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Выдачу наличных в Иркутске ограничат для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги.Выдачу наличных в Иркутске ограничат для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги.Фото: Мария ОСИПОВА
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Банк России призвал финансистов соблюдать меры безопасности при выдаче средств клиентам в связи с эпидемией коронавируса. Письмо об этом, как сообщает сайт kp.ru, ЦБ уже опубликовал. И прежде всего, регулятор указывает на необходимость осторожности с наличными.

- Банкноты - это по большому счету бумага, которая может сохранять вирус в течение 3 - 4 дней, - цитирует kp.ru слова заместителя директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко. - Банк России по стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом, мы выдаем кредитным организациям «чистые» купюры. Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности.

Что необходимо сделать, чтобы «заразные» деньги не попали к иркутянам? Предлагается выдерживать их в кассе трое суток, если есть возможность – четверо. А в связи с этим логика действий такая – есть средства – кассир кладет их в отдельный бокс. И уже выдает, как положено, чистые.

Кроме того, кассирам в банках и в организациях Иркутска надо обзавестись одноразовыми перчатками и масками для работы с банкнотами. А бухгалтерии и помещения, где они принимаются, должны регулярно проходить дезинфекцию. Это позволит избежать заражения сотрудников.

Кроме того, будет ограничена работа банкоматов, которые и принимают, и выдают деньги. Дело в том, что они сразу могут быть выданы другому клиенту без дополнительной обработки. Последнее заставило многих заволноваться и счесть это запретом на выдачу наличных. Большинство банкоматов настроены так, что потоки средств идут в разные кассеты. И только немногие из них работают по технологии ресайклинга.

Жителям для их безопасности рекомендовано использовать безнал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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