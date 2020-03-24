2020-03-24T14:50:00+03:00
Авто

Из-за снегопада водителям в Иркутске пришлось самим толкать свои автомобили

Снегопад сковал центр Иркутска в девятибалльные пробки [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Из-за снегопада водителям в Иркутске пришлось самим толкать свои автомобили. Фото: "Инцидент Иркутск"Из-за снегопада водителям в Иркутске пришлось самим толкать свои автомобили. Фото: "Инцидент Иркутск"
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Из-за снегопада, который обрушился на Иркутск во вторник, 24 марта, центр города сковали автомобильные пробки. Вечером 24 марта заторы в 8-9 баллов возникли в Октябрьском и Свердловском округах. Движение затруднено по улицам Чкалова, Рабочая, Карла Либкнехта, Байкальская, Ширямова, Баррикад, Фридриха Энгельса.

А на улице Партизанской, водителям и вовсе пришлось толкать свои автомобили в горку. Весь процесс на видео сняли случайные очевидцы. На кадрах видно, как сразу несколько мужчин, помогают забраться в горку одному из автомобилистов, чтобы на дороге не возник крупный затор. Владелец легковушки то ли ехал на плохой зимней резине, то ли вовсе успел уже переобуться на летнюю.

Кстати, об ухудшении погоды в Иркутске, синоптики предупреждали еще за сутки. Как сообщала «Комсомолка», в ночь на 25 марта, в нашем городе будет идти снег, а столбик термометра опуститься до -16 градусов. (Подробности)

Из-за снегопада иркутским водителям пришлось самим толкать свои машины.Видео: "Инцидент Иркутск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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