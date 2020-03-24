Девятибалльные пробки парализовали движение в центре Иркутска

24 Март 2020 2020-03-24T14:55:18+03:00

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Сильный снегопад поразил движение транспорта в городе Иркутске. Виной всему не только плохая видимость из-за обильных осадков, но и гололед, из-за которого машины двигаются с низкой скоростью.

Корреспондент "КП", который прямо сейчас пытается прорваться домой через серьезные пробки, сообщает, что загруженность дорог на некоторых улицах Иркутска достигает 9 баллов. Самое затрудненное движение - в центре города. Практически парализованы улицы Ленина, Чкалова, Тимирязева, Сурикова и Карла Маркса.

Помимо центра Иркутска затрудненное движение наблюдается и в районе Иркутного моста. Машины не могут проехать по улицам Маяковского и Боткина. Если вы еще не выдвинулись на своем автомобиле на улицы Иркутска, то обязательно планируйте свой маршрут заранее и по возможности избегайте участков с самыми серьезными пробками.

ИСТОЧНИК KP.RU