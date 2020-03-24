Спустя 8 дней в домах Тайшетского района возобновили электроснабжение

24 Март 2020 2020-03-24T15:03:19+03:00

Изменить размер текста: A A

24 марта в селе Кондратьево после аварийно-восстановительных работ наконец возобновили подачу электроэнергии.

"16 марта по территории Иркутской области прошел неблагоприятный фронт, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. -В некоторых населенных пунктах из-за метели пытались временно отключать электроснабжение и возобновлять подачу электричества после осмотра сетей. Но из-за плохих погодных условий, усиленного ветра и многочисленных осадков произошло аварийное отключение электроэнергии. Три района Приангарья остались без света".

Больше всего не повезло селу Кондратьево в Тайшетском районе. Несвоевременные действия администрации по устранению аварии привели к тому, что 78 жилых домов, школа и фельдшерско-акушерский пункт на целую неделю остались без электричества. Но теперь во все дома наконец-то пришли свет и тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU