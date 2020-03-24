24 Март 2020 2020-03-24T15:10:18+03:00

Попова: в аэропортах температуру измеряют всем, но незаметно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что тепловизоры установили еще 5 лет назад

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В 2014-2015 годах из-за опасности распространения лихорадки Эбола тепловизоры были установлены в аэропортах страны. Так что контроль проходит каждый пассажир.

"Тепловизоры установлены во всех международных аэропортах России таким образом, чтобы санитарный контроль проходил каждый пассажир. Об этом рассказала главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru

Напомним, "КП"-Иркутск выяснила, как проверяют пассажиров в аэропорту Иркутска. Сразу после посадки на борт самолета поднимаются медики в защитных костюмах. Они используют тепловизионное оборудование, с помощью которого измеряют температуру тела каждого пассажира и экипажа. Если находят человека с повышенной температурой, то воздушное судно, трап и зал прилета обрабатываются дезинфицирующими средствами.

За соблюдением мер защиты следят и сотрудники аэропорта. Персонал, который общается с пассажирами, работает в защитных масках, которые меняются каждые 3 часа.

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