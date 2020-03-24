В Иркутской области начали подготовку к борьбе с лесными пожарами

24 Март 2020 2020-03-24T16:15:00+03:00

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Подготовку к пожароопасному периоду обсудили в Заксобрании Иркутской области вместе с правительством региона, муниципалитетами, прокуратурой и МЧС. Тема для региона животрепещущая, важная. Как отметил председатель областного парламента Александр Ведерников, в 2019 году в Приангарье произошло более тысячи пожаров на площади 1,6 млн га. Жители более 100 населенных пунктов севера оказались в зоне задымления.

- В ближайшее время в районах на юге области будет введен особый противопожарный режим, - сказал Александр Ведерников. - И наша общая задача – серьезно подготовиться и не допустить прошлогодней ситуации. Важно не только довести до муниципалитетов информацию от МЧС, но и получить обратную связь о подготовке к пожароопасному сезону.

Замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов сообщил, что ведется формирование патрульных и маневренных групп, уже готовы около 1400 групп, в них вошли 5500 человек. Он озвучил и проблемы - свалки твердых бытовых отходов, в том числе для строительного мусора, появившегося после ликвидации последствий летних паводков, недостаточную готовность пожарно-химических станций, юридические препятствия при создании пожарных разрывов.

Сергей Сокол, который получил на прошлой неделе мандат депутата Госдумы и уже в этом качестве включился в работу, также обратил внимание на ряд вопросы, которые необходимо решать на федеральном уровне.

- Когда по предписанию МЧС муниципалитеты должны выполнить противопожарную просеку, иногда приходится вырубать лес, - отметил Сергей Сокол. - А это федеральная собственность, у территорий нет таких полномочий. И здесь мы, как законодатель федерального уровня, должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию, ведь создание таких полос – крайне важное мероприятие.

Кроме того, участники мероприятия обсудили количество и уровень технического оснащения подразделений противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований, добровольных пожарных дружин на территориях муниципальных образований Иркутской области. Василий Разумнов рассказал, что 10% всех пожаров тушат добровольцы пожарной охраны.

«В 2019 году из областного бюджета на тушение пожаров было выделено более 1 млрд рублей, еще 700 млн регион получил из федерального. Сейчас запланировали 1,1 млрд. Исходя из прошлогоднего опыта, этих денег может не хватить. Поэтому уже сегодня необходимо побеспокоится, чтобы получить деньги из государственной казны, – прокомментировал Сергей Сокол. – Очень важно организовывать и оснащать всем необходимым оборудованием добровольцев. В прошлом году они очень активно включились в борьбу с пожарами. Но их деятельность не была организована на должном уровне. Надеюсь, в 2020-м, если возникнет необходимость в тушении пожаров, ошибки будут учтены.

Глава областного парламента Александр Ведерников заострил внимание на том, что «необходимо убедительно формировать свои обращения в Рослесхоз и Федерацию с тем, чтобы нам помогли выполнить полномочия Российской Федерации за счет средств федерального бюджета».

- Нам нужно глубоко разобраться в вопросах тарификации и нормативности финансирования расходов, связанных с ликвидацией ЧС, – подчеркнул спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU