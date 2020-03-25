Концерт Филиппа Киркорова в Иркутске перенесли из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T03:59:01+03:00

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И снова перенос. Еще один концерт популярного артиста, который должен был состояться в Иркутске в мае, отменили. На этот раз весной своим творчеством не сможет порадовать король российской эстрады Филипп Киркоров. Накануне на своем официальном сайте певец сообщил о переносе всех своих концертов. Причина все та же – распространение коронавируса в мире.

«Для меня самое важное - здоровье моих близких и поклонников, - пишет на официальном сайте Филипп Киркоров. – «Понимая, что мое шоу - это праздник и событие для любого города, это аншлаги с многотысячным числом зрителей, я не хочу, чтобы наши с вами встречи могли бы увеличить вероятность распространения этой инфекции. Я не могу рисковать здоровьем поклонников и сотрудников зала».

Филипп Киркоров также отметил, что с нетерпением ждет встречи со слушателями, как только ситуация стабилизируется. И попросил своих фанатов соблюдать все правила, установленные государством.

В Иркутске концерт перенесли на 18 сентября, в Братске на 17-ое.

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