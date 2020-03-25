25 Март 2020 2020-03-25T05:57:54+03:00

Молоковоз и Toyota Land Cruiser 200 столкнулись на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Крупная авария произошла 25 марта на трассе «Сибирь», в Заларинском районе. Около 9 часов утра, на 1692 километре, недалеко от села Владимир водитель молоковоза «Исудзу Эльф», обгоняя автомобиль дорожной службы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser 200.

- Пострадали 33-летний водитель «Исудзу» и 58-летний водитель элитного внедорожника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами их доставили в больницу.

Сейчас во всех причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель уснул за рулем: рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Иркутской области (Подробности)

Автобус задымился на остановке в Иркутске (Подробности)

Из-за снегопада водителям в Иркутске пришлось самим толкать свои автомобили (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU