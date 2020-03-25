2020-03-25T05:57:54+03:00
Происшествия

Молоковоз и Toyota Land Cruiser 200 столкнулись на трассе в Иркутской области

Пострадали два человека [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Молоковоз и Toyota Land Cruiser 200 столкнулись на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиМолоковоз и Toyota Land Cruiser 200 столкнулись на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Крупная авария произошла 25 марта на трассе «Сибирь», в Заларинском районе. Около 9 часов утра, на 1692 километре, недалеко от села Владимир водитель молоковоза «Исудзу Эльф», обгоняя автомобиль дорожной службы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser 200.

- Пострадали 33-летний водитель «Исудзу» и 58-летний водитель элитного внедорожника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами их доставили в больницу.

Сейчас во всех причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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