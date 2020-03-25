2020-03-25T06:35:02+03:00
Здоровье

Больного туберкулезом госпитализировали в Иркутске

Молодой человек уклонялся от лечения, рискуя заразить окружающих
Ксения АГАФОНОВА
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Больного туберкулезом госпитализировали в Иркутске.Больного туберкулезом госпитализировали в Иркутске.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Двадцатилетний иркутянин с опасной болезнью не хотел проходить лечение. Несмотря на то, что туберкулез заразен, он оставался дома рядом с родственниками. Горожанин рисковал не только своим здоровьем, но и здоровьем близких. Об этом стало известно прокуратуре города.

«В суд с исковым заявлением обратился прокурор Ленинского района», – сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – «Ленинским районным судом г. Иркутска вынесено постановление о госпитализации молодого человека в областной противотуберкулезный диспансер».

25 марта судебные приставы выехали по месту жительства иркутянина. Больного туберкулезом в принудительном порядке доставили на лечение в диспансер. Это поможет и больному - ему нужно вылечиться, и окружающим - нельзя допустить массового заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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