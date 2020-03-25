В Иркутской области на самоизоляции находится около трех тысяч человек

25 Март 2020 2020-03-25T12:51:20+03:00

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По данным на утро 25 марта случаев заболеваемости коронавирусом не зарегистрировано.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, на самоизоляции находится 2727 человек. Все они прибыли в Приангарье из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран. Всего с начала введения превентивных мер в аэропорту Иркутска досмотрено 45384 пассажиров. Они прошли медосмотр. Инфекции не выявлено.

За соблюдением режима самоизоляции следят сотрудники полиции. На сегодняшний день проверено 873 человека.

Напомним, что всем прибывающим из-за рубежа следует находиться дома 14 дней, даже если никаких симптомов заболевания нет.

Отказ от выполнения этого требования может стать основанием для привлечения нарушителя карантинного режима к ответственности. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штраф либо арест до 15 суток.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, грозит уже уголовная ответственность – штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы, или ограничение свободы на срок до одного года.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствии с лицензионным договором.

ИСТОЧНИК KP.RU