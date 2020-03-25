25 Март 2020 2020-03-25T08:05:33+03:00

В Култуке на день 25 марта ограничили движение автомобилей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с аварийными работами на участке

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Внимание, автомобилисты Иркутской области! В районе поселка Култук 25 марта временно ограничат движение для всех видов транспорта. С 12:30 на третьем километре трассы «Култук-Монды» проезд запрещен. На месте работают инспекторы ГИБДД, объехать перекрытый участок дороги можно по улице Профсоюзная.

«Ориентировочно ограничение будет действовать до 18 часов» – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным данным, накануне вечером на этом участке прорвало трубу. Сейчас устраняются последствия коммунальной аварии. Советуем заранее планировать свой маршрут из поселка.

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ИСТОЧНИК KP.RU