2020-03-25T09:29:22+03:00
Здоровье

Четыре детских сада закрыли на карантин в селах под Иркутском

Всему причиной большое количество заболевших ОРВИ и гриппом
Ксения АГАФОНОВА
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Четыре детских сада закрыли на карантин в селах под Иркутском.Четыре детских сада закрыли на карантин в селах под Иркутском.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Иркутском районе четыре детсада закрыли свои двери из-за вспышки ОРВИ и гриппа.

«До 26 марта на карантин полностью закрыт детский сад №4 в Хомутово, до 29 марта продлится карантин в Хомутовском детском саду №1», – сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района. – «Для посещений до 30 марта закрыт Уриковский детсад, а также его филиалы в деревне Грановщина».

До 30 марта из-за роста инфекционных заболеваний дети также не попадут в начальную школу-детский сад в деревне Черемушки.

Напомним, Роспотребнадзор Иркутской области сообщил, что число больных ОРВИ и гриппом, хотя и ниже уровня эпидемии, но за прошедшую неделю выросло, особенно - среди детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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