25 Март 2020 2020-03-25T11:02:32+03:00

В 40 домах и детском саду ограничили теплоснабжение в Иркутске. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска

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В Иркутске, 25 марта, произошла коммунальная авария в микрорайоне Ново-Ленино. Из-за нее в 40 жилых домах, в одном детском саду и бассейне ограничена подача теплоснабжения. На перекрестке улицы Розы Люксембург и переулка 18-й Советский организованы срочные ремонтные работы.

«Ограничение движения на данном участке регулируют сотрудники ГИБДД», - сообщает «Оператор тепловых сетей Иркутска. – «Просим водителей быть внимательными на данном участке пути».

Подачу тепла в дома обещают восстановить уже сегодня. Ремонт трубопровода планируют завершить в 20.00.

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