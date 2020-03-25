2020-03-25T20:05:34+03:00
Общество

"Застрявших в аэропортах поддерживала диаспора": тысячи гастарбайтеров не могут вылететь из Москвы

Если бы карантин накрыл всех осенью, людей там были бы десятки тысяч
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Застрявших в аэропортах поддерживала диаспора": тысячи гастарбайтеров застряли в Москве. Фото предоставлено очевидцем."Застрявших в аэропортах поддерживала диаспора": тысячи гастарбайтеров застряли в Москве. Фото предоставлено очевидцем.
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Россия ввела жесткие ограничения на авиарейсы за границу. Поезда за рубеж не ходят совсем. В итоге в аэропортах скопились тысячи жителей других стран, особенно Средней Азии. Этих мигрантов в России просто больше.

- Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая редких рейсов, - рассказывает сайту kp.ru глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. - Знаю, что были случаи, когда люди в обморок от голода падали.Мы помогаем.

Впрочем, к России здесь вряд ли могут быть претензии. В их странах режим ЧС. Всех возвращающихся отправляют на карантин, а для этого нужны помещения и питание. Поэтому в первую очередь там принимают земляков, возвращающихся с хаджа в Саудовской Аравии. Остальным приходится ждать.

Чтобы как-то помочь людям, МВД России на днях продлило сроки пребывания иностранцам, у кого они истекли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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