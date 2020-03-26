В Иркутской области гречка подешевела на 7,9%

26 Март 2020 2020-03-26T10:08:30+03:00

Высокий спрос на крупу из-за коронавируса не смог повлиять на повышение стоимости

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Из-за опасности распространения коронавируса горожане начали массово скупать гречку. Но это не стало поводом для повышения цен. Наоборот, гречневая крупа в регионе подешевела на 7,9%. За тем, сколько стоят продукты питания и непродовольственных товаров, а также за их наличием, следит служба потребительского рынка и лицензирования региона.

«Как отмечают в службе, цены на крупу, сахар и макаронные изделия находятся в пределах статистической нормы, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. «Цена одного килограмма продукта зависит от нескольких факторов: производителя, упаковки и фасовки».

В муниципальных образованиях, в торговых объектах области проблем с наличием товаров нет. По словам министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, ситуация на продовольственном рынке страны стабильная. Дефицита продукции и резких скачков цен нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU