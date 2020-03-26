2020-03-26T10:27:04+03:00
Происшествия

Сибиряк едва не отправил отца за решетку, обвинив его в покушении на убийство

Молодой человек сам придумал историю, в которой отец угрожал ему ножом
Ксения АГАФОНОВА
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Сибиряк едва не отправил отца за решетку, обвинив его в покушении на убийство.Сибиряк едва не отправил отца за решетку, обвинив его в покушении на убийство.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Помогите, меня хочет убить мой папа». Историю о том, как его родитель хотел лишить его жизни, молодой человек придумывал на ходу в отделении полиции. Туда 22-летний братчанин пришел с просьбой арестовать собственного отца. Он якобы, угрожая ножом, хотел свести счеты с сыном из-за недопонимания.

«Молодой человек понимал, что вводит сотрудников полиции в заблуждение, но продолжал наговаривать отца», - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. «Полицейские начали проверку. Оказалось, что между сыном и отцом возникла словесная перепалка. На самом деле, ему никто не угрожал».

На молодого человека завели уголовное дело. Парень полностью признал свою вину. Суд учел данное обстоятельство и назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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