26 Март 2020 2020-03-26T10:27:04+03:00

Сибиряк едва не отправил отца за решетку, обвинив его в покушении на убийство. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Молодой человек сам придумал историю, в которой отец угрожал ему ножом

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«Помогите, меня хочет убить мой папа». Историю о том, как его родитель хотел лишить его жизни, молодой человек придумывал на ходу в отделении полиции. Туда 22-летний братчанин пришел с просьбой арестовать собственного отца. Он якобы, угрожая ножом, хотел свести счеты с сыном из-за недопонимания.

«Молодой человек понимал, что вводит сотрудников полиции в заблуждение, но продолжал наговаривать отца», - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. «Полицейские начали проверку. Оказалось, что между сыном и отцом возникла словесная перепалка. На самом деле, ему никто не угрожал».

На молодого человека завели уголовное дело. Парень полностью признал свою вину. Суд учел данное обстоятельство и назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU