Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске
Свердловский районный суд Иркутск запретил эксплуатировать здание крупного мебельного центра до устранения нарушений требования пожарной безопасности.
Один из мебельных центров Иркутска временно закрыт для покупателей. Причина – проверка работников прокуратуры Иркутска и ГУ МЧС по области. Специалисты выяснили, что владельцы долгое время не устраняли нарушения требования пожарной безопасности. Находится в таком здании опасно не только для покупателей, но и для работников.
«Чтобы собственник мебельного центра устранил нарушения, прокурор обратился в Свердловский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Владельцу необходимо, как минимум, установить систему пожаротушения и противодымной вентиляции».
Суд встал на сторону прокурора. С сегодняшнего дня, 25 марта, в здании мебельного центра
запрещено осуществлять деятельность. Запрет продлиться до разрешения дела. У собственника есть несколько недель, чтобы исправить ситуацию. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 апреля.
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