2020-03-26T11:11:40+03:00
Общество

Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске

Выяснилось, что собственник здания долгое время не устранял нарушения требований пожарной безопасности
Виктория ГЕРКО
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Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске.Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Свердловский районный суд Иркутск запретил эксплуатировать здание крупного мебельного центра до устранения нарушений требования пожарной безопасности.

Один из мебельных центров Иркутска временно закрыт для покупателей. Причина – проверка работников прокуратуры Иркутска и ГУ МЧС по области. Специалисты выяснили, что владельцы долгое время не устраняли нарушения требования пожарной безопасности. Находится в таком здании опасно не только для покупателей, но и для работников.

«Чтобы собственник мебельного центра устранил нарушения, прокурор обратился в Свердловский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Владельцу необходимо, как минимум, установить систему пожаротушения и противодымной вентиляции».

Суд встал на сторону прокурора. С сегодняшнего дня, 25 марта, в здании мебельного центра

запрещено осуществлять деятельность. Запрет продлиться до разрешения дела. У собственника есть несколько недель, чтобы исправить ситуацию. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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