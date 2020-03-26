Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске

26 Март 2020 2020-03-26T11:11:40+03:00

Выяснилось, что собственник здания долгое время не устранял нарушения требований пожарной безопасности

Изменить размер текста: A A

Свердловский районный суд Иркутск запретил эксплуатировать здание крупного мебельного центра до устранения нарушений требования пожарной безопасности.

Один из мебельных центров Иркутска временно закрыт для покупателей. Причина – проверка работников прокуратуры Иркутска и ГУ МЧС по области. Специалисты выяснили, что владельцы долгое время не устраняли нарушения требования пожарной безопасности. Находится в таком здании опасно не только для покупателей, но и для работников.

«Чтобы собственник мебельного центра устранил нарушения, прокурор обратился в Свердловский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Владельцу необходимо, как минимум, установить систему пожаротушения и противодымной вентиляции».

Суд встал на сторону прокурора. С сегодняшнего дня, 25 марта, в здании мебельного центра

запрещено осуществлять деятельность. Запрет продлиться до разрешения дела. У собственника есть несколько недель, чтобы исправить ситуацию. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 16 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU