2020-03-26T11:28:22+03:00
Происшествия

Пообещала дешевые лекарства: мошенница украла последние деньги у 74-летей пенсионерки из Иркутска

Задержали аферистку по горячим следам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пообещала дешевые лекарства: мошенница украла последние деньги у 74-летей пенсионерки из ИркутскаПообещала дешевые лекарства: мошенница украла последние деньги у 74-летей пенсионерки из ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередная иркутская пенсионерка стала жертвой мошенников. На этот раз на уловки аферистов попала 74-летняя женщина из Ленинского района. К ней, прямо во дворе подошла неизвестная дама, которая представилась сотрудницей одной из организаций, предоставляющих медицинские препараты для пенсионеров, со статусом «Дети войны». Завязав разговор, незнакомка узнала у пожилой женщины, какими лекарствами она пользуется, и сообщила, что данные препараты можно купить у них по сниженной цене.

Пенсионерка поверила, и решила воспользоваться предложением. Она передала мошеннице почти 4 тысячи рублей. Та, в свою очередь, пообещала привезти лекарства к вечеру, после чего скрылась, не оставив номера телефона. Так и не получив препараты, обманутая обратилась в полицию. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, в объектив которой попала аферистка, и вскоре вышли на ее след. Преступницей оказалась 56-летняя жительница Эхирит-Булагатского района.

- Она уже была судима за аналогичные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суда она будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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