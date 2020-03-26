2020-03-26T12:19:05+03:00
Общество

Сократить до 50% выплаты по транспортному и земельному налогу для предприятий предложили депутаты Заксобрания Иркутской области

Такая мера рассматривается для сферы туризма, образования, здравоохранения, спорта, общественного питания, культуры
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области намерены выступить с инициативой о сокращении до 50% выплат по транспортному и земельному налогу до конца 2020 года предприятиям региона в сфере туризма, образования, здравоохранения, спорта, общественного питания, культуры.

С инициативой о корректировке налогового законодательства региона выступил депутат Госдумы РФ Сергей Сокол. Он напомнил, что президент страны поручил отсрочить выплату всех налогов кроме НДС на полгода.

- Время пролетит быстро, и не исключена ситуация, когда бизнес попросят выплатить 100% этих налогов, - сказал Сергей Сокол. - И это будет весьма серьезная цифра.

Вице-спикер Заксобрания Кузьма Алдаров отметил, что поддержка предпринимателей крайне необходима для сохранения экономики региона и дальнейшего выхода из кризиса.

- Председатель Заксобрания Александр Ведерников уже дал поручение подразделениям провести расчеты, - сказал Кузьма Алдаров. - Необходимо соблюсти баланс бюджетной сферы. В частности, учесть интересы муниципальных образований первого уровня, которые являются получателями налогов. Все эти моменты мы всесторонне будем прорабатывать вместе с правительством региона. Нам надо найти решение до 1 мая.

Также предприниматели обратились к парламентариям за содействием в организации переговоров с крупнейшими арендодателями и арендаторами. Представители бизнеса предлагают освободить их от уплаты аренды на два месяца и до конца года обеспечить скидку в 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фишки от "КП": Покупай газету и выигрывай подарки
В Иркутске объявлен отбор кандидатов на должность мэра города
Спецвыпуск "Поправки в Конституцию": Узнайте первыми об изменениях
Предупреждение о случаях мошенничества при продаже нефтепродуктов с использованием имени ИНК
Сократить до 50% выплаты по транспортному и земельному налогу для предприятий предложили депутаты Заксобрания Иркутской области
Пообещала дешевые лекарства: мошенница украла последние деньги у 74-летей пенсионерки из Иркутска
Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
Сибиряк едва не отправил отца за решетку, обвинив его в покушении на убийство
В Иркутской области гречка подешевела на 7,9%
МВД: информация о том, что иркутских родителей будут штрафовать за нахождение детей в общественных местах – фейк
Автомобилист из Бурятии оплатил 16 штрафов только после ареста машины