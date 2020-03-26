Сократить до 50% выплаты по транспортному и земельному налогу для предприятий предложили депутаты Заксобрания Иркутской области

26 Март 2020 2020-03-26T12:19:05+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области намерены выступить с инициативой о сокращении до 50% выплат по транспортному и земельному налогу до конца 2020 года предприятиям региона в сфере туризма, образования, здравоохранения, спорта, общественного питания, культуры.

С инициативой о корректировке налогового законодательства региона выступил депутат Госдумы РФ Сергей Сокол. Он напомнил, что президент страны поручил отсрочить выплату всех налогов кроме НДС на полгода.

- Время пролетит быстро, и не исключена ситуация, когда бизнес попросят выплатить 100% этих налогов, - сказал Сергей Сокол. - И это будет весьма серьезная цифра.

Вице-спикер Заксобрания Кузьма Алдаров отметил, что поддержка предпринимателей крайне необходима для сохранения экономики региона и дальнейшего выхода из кризиса.

- Председатель Заксобрания Александр Ведерников уже дал поручение подразделениям провести расчеты, - сказал Кузьма Алдаров. - Необходимо соблюсти баланс бюджетной сферы. В частности, учесть интересы муниципальных образований первого уровня, которые являются получателями налогов. Все эти моменты мы всесторонне будем прорабатывать вместе с правительством региона. Нам надо найти решение до 1 мая.

Также предприниматели обратились к парламентариям за содействием в организации переговоров с крупнейшими арендодателями и арендаторами. Представители бизнеса предлагают освободить их от уплаты аренды на два месяца и до конца года обеспечить скидку в 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU