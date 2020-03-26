В Иркутске объявлен отбор кандидатов на должность мэра города

26 Март 2020 2020-03-26T12:29:51+03:00

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 6 по 20 апреля

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С 26 марта объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска. Решение об этом было принято сегодня на заседании Думы города. В ближайшее время будет сформирована конкурсная комиссия. В ее состав войдут трое представителей губернатора Иркутской области, три человека от Думы и администрация города.

«Когда члены комиссии будут утверждены, начнется прием документов от кандидатов, а через 15 дней пройдет сам конкурс, - пояснил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Ружников. По его итогам пройдет голосование на пост мэра города. Чтобы победить, кандидат должен набрать как минимум 24 голоса».

Подать свою кандидатуру на участие в конкурсе может любой гражданин Российской Федерации, которому исполнился 21 год. Претенденту также нужно представить пакет документов:

- заявление;

- согласие на обработку персональных данных;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и копии всех страниц;

- справку из органов записи гражданского состояния, если кандидат менял имя, фамилию или отчество;

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы или нотариально, либо справку с места работы или документ, подтверждающий род занятий;

- копии документов, подтверждающих наличие высшего образования, заверенные нотариально;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

- копии документов, подтверждающих дополнительные сведения о наличии соответствующих профессиональных навыков, государственных (ведомственных) наград Российской Федерации, поощрений Президента Российской Федерации, наград и почетных званий Иркутской области, наград и почетных званий города Иркутска.

Кроме того, кандидату нужно создать и представить собственную программу развития города, где он оценит социально-экономическое состоянию города, расскажет об основных проблемах в данном направлении и предложит способы их решения. Общий объем текста должен составить до 5 машинописных страниц с размером шрифта не менее 12 и не более 14.

КОНКРЕТНО

Документы будут приниматься с 6 по 20 апреля в рабочие дни с 9 до 18 часов. Оставить заявку можно по адресу: Иркутск, улица Ленина 14, кабинет 411в.

Конкурс будет проводиться 24 и 25 апреля с 9 до 18 часов. Голосование будет проходить по адресу: Иркутск, улица Ленина 14, кабинет 72.

Итоги голосования и решение Думы о назначении на должность мэра Иркутска будут опубликованы 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU