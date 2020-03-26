Александр Филиппов получил звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»
Руководитель музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов удостоился звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области».
Высокую награду Александр Филиппов получил за вклад в развитие культуры и искусства региона. 19 лет назад, в 2001 году Александр собрал уникальный ансамбль «Доктор Джаз», который смог завоевать сердца фанатов этого музыкального направления не только в России, но и далеко за ее пределами. «Доктор Джаз» не раз становился дипломантом международных фестивалей в Европе и США.
«Александр сотрудничает с Иркутским музыкальным театров. Вместе они проводят музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале». Погостить на берегу уникального озера приезжают не только российские и зарубежные исполнители джазовой музыки, - сообщает ИА Сибирские новости. С 2009 года в фестивале принимают участие и молодые исполнители в конкурсе «Джаз на Байкале Junior».
Кроме того, Александр старается привить любовь к джазу, познакомить зрителей с его историей, разнообразием направлений и талантливыми известными исполнителями. Каждое лето на острове Конный музыкант организует концерты «Летних джазовых сезонов».
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU