Александр Филиппов получил звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»

26 Март 2020 2020-03-26T13:59:12+03:00

Такой награды Александр удостоился за вклад в развитие культуры и искусства

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Руководитель музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов удостоился звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области».

Высокую награду Александр Филиппов получил за вклад в развитие культуры и искусства региона. 19 лет назад, в 2001 году Александр собрал уникальный ансамбль «Доктор Джаз», который смог завоевать сердца фанатов этого музыкального направления не только в России, но и далеко за ее пределами. «Доктор Джаз» не раз становился дипломантом международных фестивалей в Европе и США.

«Александр сотрудничает с Иркутским музыкальным театров. Вместе они проводят музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале». Погостить на берегу уникального озера приезжают не только российские и зарубежные исполнители джазовой музыки, - сообщает ИА Сибирские новости. С 2009 года в фестивале принимают участие и молодые исполнители в конкурсе «Джаз на Байкале Junior».

Кроме того, Александр старается привить любовь к джазу, познакомить зрителей с его историей, разнообразием направлений и талантливыми известными исполнителями. Каждое лето на острове Конный музыкант организует концерты «Летних джазовых сезонов».

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ИСТОЧНИК KP.RU