Проезд по улице Сибирских партизан в Иркутске будет закрыт

26 Март 2020 2020-03-26T13:43:15+03:00

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Неудобства будут испытывать в течение трех месяцев автомобилисты Иркутска-2. С 20 апреля по 28 июля будет закрыт проезд по улице Сибирских партизан на участке от улицы Макаренко до Пулковского переулка.

- Это связано с проведением плановых работ по замене на данном участке тепловой сети, - сообщает пресс- служба мэрии Иркутска.

Кроме того, в этом же районе с 22 апреля по 8 мая также будет закрыто движение транспорта по улице Сибирских партизан на участке от ул. Макаренко до ул. Новаторов. Здесь будет производиться ремонт канализационной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU