Проезд по улице Сибирских партизан в Иркутске будет закрыт
Неудобства будут испытывать в течение трех месяцев автомобилисты Иркутска-2. С 20 апреля по 28 июля будет закрыт проезд по улице Сибирских партизан на участке от улицы Макаренко до Пулковского переулка.
- Это связано с проведением плановых работ по замене на данном участке тепловой сети, - сообщает пресс- служба мэрии Иркутска.
Кроме того, в этом же районе с 22 апреля по 8 мая также будет закрыто движение транспорта по улице Сибирских партизан на участке от ул. Макаренко до ул. Новаторов. Здесь будет производиться ремонт канализационной сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU