2020-03-26T13:56:14+03:00
Общество

Проезд по улице Подгорная ограничили в Иркутске

На автомагистрале ведутся ремонтные работы
Ксения АГАФОНОВА
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Проезд по улице Подгорная ограничили в Иркутске.Проезд по улице Подгорная ограничили в Иркутске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Внимание, автомобилисты! Сразу на нескольких улицах города будут перекрыты дороги. Одна из них - улица Подгорная. Об это сообщает администрация Иркутска.

До 15 апреля частично ограничили проезд по улице Подгорной. Соответствующие дорожные знаки расставлены в районе дома номер 47. Здесь проводят аварийные работы на канализационных сетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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