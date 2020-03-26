26 Март 2020 2020-03-26T13:56:14+03:00

Проезд по улице Подгорная ограничили в Иркутске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Внимание, автомобилисты! Сразу на нескольких улицах города будут перекрыты дороги. Одна из них - улица Подгорная. Об это сообщает администрация Иркутска.

До 15 апреля частично ограничили проезд по улице Подгорной. Соответствующие дорожные знаки расставлены в районе дома номер 47. Здесь проводят аварийные работы на канализационных сетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU