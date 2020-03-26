В бюджет Иркутска на 2020 год внесены поправки

26 Март 2020 2020-03-26T14:16:54+03:00

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В бюджет Иркутска внесены корректировки, предложенные депутатами Думы города. Они утверждены сегодня, 26 марта. В частности, как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина, по доходам в 2020 году прогнозируется рост на 760 млн. рублей. Объем субсидий городу увеличен на 621 млн. рублей.

« Из них 467 миллионов дополнительно поступит на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 114 миллионов город получит на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Баумана и крытого тренировочного катка в микрорайоне Университетском. 40 миллионов будет предоставлено из областного бюджета на строительство начального блока школы № 14», - отметила она.

Расходная часть бюджета на 2020 год также увеличена – на сумму 984 млн. рублей.

Куда пойдут эти средства? Более 200 млн. рублей потратят на переселение жителей из аварийного жилого фонда, ремонт автодорог, уличного освещения . 80 млн. – на рост зарплат бюджетников. Позаботятся о частном секторе: на 50 млн. вырастут траты на ремонт автомобильных дорог и 5 млн. - на ремонт систем водоснабжения. Еще 35 млн. уйдет на ремонт дворов. Около 5 млн. потратят на то, чтобы поставить указатели с названиями обветшавших указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Предусмотрены средства на ремонт школ, наружного освещения. Не забудут и о праздновании 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU