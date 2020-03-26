На время эпидемии коронавируса врачей разместят в инфекционной больнице Иркутска

26 Март 2020 2020-03-26T15:27:57+03:00

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По последним данным на 26 марта в Иркутской области нет заболевших коронавирусом. Но все медицинские работники уже находятся в режиме полной готовности, их обучают работе в условиях эпидемии.

-Врачи сегодня на передовой, - отметил глава региона в своем инстаграме kobzevnasvyazi. -Многим пришлось перенести отпуска, пересмотреть рабочие графики. Я благодарю всех врачей и медсестер за понимание и готовность защищать здоровье жителей Приангарья.

Врачи и глава региона обсудили, как регион готов к коронавирусу. Так, во многим лечебных учреждениях уже организованы дополнительные места в стационарах. Иркутская область закупила несколько передвижных инфекционных боксов, скоро придут в область и четыре новых реанимобиля, которые остро требуются в данной ситуации. В регионе есть 633 аппарата ИВЛ, уже закуплены и будут привезены еще 12. Создается резерв средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Все это поможет в отражении атаки коронавируса. Игорь Кобзев считает, что нельзя забывать и о самих медиках, чей труд во время эпидемии похож на работу фронтового врача в госпитале.

- Убежден, что необходимо подумать и о самих медицинских работниках, - сообщает Игорь Кобзев. - Их жизнь и здоровье не менее важны для всех нас, для каждого из нас. Может случиться и так, что в какой-то момент врачи и медсестры просто не смогут ездить домой. В этом случае, нужно организовать изолированное место для временного проживания — чтобы люди могли отдыхать, не тратить время на поездки, не подвергать опасности себя и своих родных.

Под эти цели будет зарезервирован один из корпусов инфекционной больницы. Игорь Кобзев призвал медиков быть внимательнее к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU