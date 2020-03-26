26 Март 2020 2020-03-26T15:51:29+03:00

Во время вынужденных каникул в детсадах Иркутска будут работать специальные группы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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С 30 марта по 3 апреля отдыхать будут не все. Для тех, кто продолжит работу, сохранится возможность водить детей в детсады. Для этого в дошкольных учреждениях Иркутска организуют специальные группы. Такое решение принято на заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутска под председательством вице-мэра города Руслана Болотова.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, в течение завтрашнего дня будут подготовлены списки детей, которым необходимо продолжить посещать детские сады.

Он также напомнил, что для школьников каникулы продлены до 5 апреля. Затем, с 6 по 12 апреля, будет действовать дистанционный режим обучения. При необходимости возможны индивидуальные занятия.

На заседании также обсудили вопросы ценовой политики и обеспечения лекарствами. Как сообщила и.о. начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению Нина Перфильева, во всех муниципальных аптеках Иркутска есть противовирусные препараты и двухмесячный запас антисептических средств.

Во избежание роста цен, а также спекуляций и ажиотажа в магазинах и аптеках по поручению Руслана Болотова ведется ежедневный мониторинг торговых сетей.

– Необходимо продолжать держать ситуацию на контроле, следить за тем, чтобы не было спекуляций. Со своей стороны мы делаем все, чтобы даже в такой непростой обстановке горожане чувствовали себя защищенными, – подчеркнул Руслан Болотов. – Важно, чтобы иркутяне понимали: общая безопасность зависит в первую очередь от ответственности каждого! Сегодня всем необходимо соблюдать меры предосторожности, выполнять элементарные предписания – ограничить контакты с другими людьми, с особым вниманием отнестись к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU