2020-03-26T18:49:28+03:00
Общество

Руслан Болотов: Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной неосмотрительно

Вице-мэр Иркутска обратился к жителям города в связи с ситуацией с распространением коронавируса
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Руслан Болотов: Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной неосмотрительно. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Руслан Болотов: Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной неосмотрительно. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
Изменить размер текста:

Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, обращаясь к жителям города в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отметил, что на территории страны и региона удается держать ситуацию под контролем. В Иркутской области зараженных нет. Однако в силу географического расположения регион не может отгородиться от этой угрозы.

- Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной – неосмотрительно и безответственно! – заявил вице-мэр. - Случаи заражения зафиксированы в соседних регионах – Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, республике Бурятия. Именно поэтому действуют довольно жесткие меры по контролю, карантину, режиму самоизоляции граждан. В Иркутске, как и на всей территории Приангарья, введен режим повышенной готовности. Запрещено проведение мероприятий, закрыты учреждения культуры, контролируются места массового скопления людей. Убежден, наши горожане относятся к этому с пониманием!

Руслан Болотов отметил, что в муниципальных аптеках есть необходимый запас дезинфицирующих и антисептических средств. На контроле находится вопросы наличия в торговых сетях достаточного количества продуктов и товаров первой необходимости.

- Со своей стороны мы делаем все, чтобы даже в такой непростой обстановке горожане чувствовали себя защищенными, - подчеркнул он. - Но безопасность граждан зависит в первую очередь от ответственности каждого из нас! Сегодня мы обязаны соблюдать все меры предосторожности, выполнять элементарные предписания – ограничить контакты с другими людьми, с особым вниманием отнестись к своему здоровью. Не подвергайте риску себя и близких вам людей! Особенно это касается иркутян старшего поколения. Вы все знаете, что именно они находятся в зоне особого риска. В первую очередь мы должны защитить именно их! Важно помочь пережить им этот сложный период, оказать необходимую помощь и поддержку, окружить их заботой. Заранее спасибо за вашу ответственность и взвешенные решения!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руслан Болотов: Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной неосмотрительно
Во время вынужденных каникул в детсадах Иркутска будут работать специальные группы
На время эпидемии коронавируса врачей разместят в инфекционной больнице Иркутска
В бюджет Иркутска на 2020 год внесены поправки
Проезд по улице Подгорная ограничили в Иркутске
Проезд по улице Сибирских партизан в Иркутске будет закрыт
Александр Филиппов получил звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»
Фишки от "КП": Покупай газету и выигрывай подарки
В Иркутске объявлен отбор кандидатов на должность мэра города
Спецвыпуск "Поправки в Конституцию": Узнайте первыми об изменениях
Предупреждение о случаях мошенничества при продаже нефтепродуктов с использованием имени ИНК
Сократить до 50% выплаты по транспортному и земельному налогу для предприятий предложили депутаты Заксобрания Иркутской области
Пообещала дешевые лекарства: мошенница украла последние деньги у 74-летей пенсионерки из Иркутска
Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
Сибиряк едва не отправил отца за решетку, обвинив его в покушении на убийство
В Иркутской области гречка подешевела на 7,9%
МВД: информация о том, что иркутских родителей будут штрафовать за нахождение детей в общественных местах – фейк
Автомобилист из Бурятии оплатил 16 штрафов только после ареста машины