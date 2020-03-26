Руслан Болотов: Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной неосмотрительно

26 Март 2020 2020-03-26T18:49:28+03:00

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Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, обращаясь к жителям города в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отметил, что на территории страны и региона удается держать ситуацию под контролем. В Иркутской области зараженных нет. Однако в силу географического расположения регион не может отгородиться от этой угрозы.

- Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной – неосмотрительно и безответственно! – заявил вице-мэр. - Случаи заражения зафиксированы в соседних регионах – Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях, республике Бурятия. Именно поэтому действуют довольно жесткие меры по контролю, карантину, режиму самоизоляции граждан. В Иркутске, как и на всей территории Приангарья, введен режим повышенной готовности. Запрещено проведение мероприятий, закрыты учреждения культуры, контролируются места массового скопления людей. Убежден, наши горожане относятся к этому с пониманием!

Руслан Болотов отметил, что в муниципальных аптеках есть необходимый запас дезинфицирующих и антисептических средств. На контроле находится вопросы наличия в торговых сетях достаточного количества продуктов и товаров первой необходимости.

- Со своей стороны мы делаем все, чтобы даже в такой непростой обстановке горожане чувствовали себя защищенными, - подчеркнул он. - Но безопасность граждан зависит в первую очередь от ответственности каждого из нас! Сегодня мы обязаны соблюдать все меры предосторожности, выполнять элементарные предписания – ограничить контакты с другими людьми, с особым вниманием отнестись к своему здоровью. Не подвергайте риску себя и близких вам людей! Особенно это касается иркутян старшего поколения. Вы все знаете, что именно они находятся в зоне особого риска. В первую очередь мы должны защитить именно их! Важно помочь пережить им этот сложный период, оказать необходимую помощь и поддержку, окружить их заботой. Заранее спасибо за вашу ответственность и взвешенные решения!

ИСТОЧНИК KP.RU