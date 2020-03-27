Телескоп весом 400 кг установили в Ботаническом саду Иркутска

27 Март 2020 2020-03-27T03:49:45+03:00

Он будет доступен посетителям во время экскурсий

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Увидеть звезды и планеты жители Иркутска смогут теперь и в Ботаническом саду Иркутска. Конечно, когда будет снят запрет на проведение массовых мероприятий в Иркутской области, вызванный пандемией коронавируса в мире. Все дело в том, что в Ботаническом саду появился телескоп.

На самом деле в Иркутске он был уже давно, располагался на полигоне Восточно-Сибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений и использовался только для научных целей. Теперь же он будет доступен посетителям сада во время экскурсий.

Для нового «постояльца» построили специальную башню, уже приступили к сборке телескопа весом 400 кг.

«В течение месяца мы планируем полностью собрать телескоп, установить объектив, провести пробные наблюдения», - рассказал пресс-службе университета директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. – «Рассчитываем, что сможем запустить мониторинг активности пятен на Солнце во время нового, 25-го цикла активности. Если же убрать солнечный фильтр, на телескопе можно наблюдать Луну, планеты, звездные скопления».

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ИСТОЧНИК KP.RU