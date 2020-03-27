27 Март 2020 2020-03-27T04:20:35+03:00

Закроют стадионы и бассейн в Иркутске из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренировки у иркутских спортсменов также приостановят

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Из-за угрозы распространения коронавируса на территории Иркутской области в регионе с 30 апреля по 3 апреля у спортсменов приостанавливаются тренировки. Они не смогут проводить занятия в спортивных учреждения.

«Закроются областные спортивные объекты, в том числе иркутские стадионы «Труд», «Рекорд», водноспортивный комплекс «Солнечный», - рассказал пресс-служба Правительства Иркутской области и.о. министра спорта региона Илья Резник. – «Зарплата у работников сохраняется».

В областных спортивных школах, школах олимпийского резерва и училище олимпийского резерва в Ангарске также проводятся все необходимые меры против распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU