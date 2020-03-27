2020-03-27T04:50:30+03:00
Общество

Бывшего сотрудника ФСИН будут судить за вождение пьяным

На момент задержания мужчина уже был лишен водительского удостоверения
Мария КНЯЗЕВА
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Бывшего сотрудника ФСИН будут судить за вождение пьянымБывшего сотрудника ФСИН будут судить за вождение пьянымФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лишился водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения, но снова сел за баранку авто и снова будучи нетрезвым. Так утверждают следователи, которые накануне передали уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника ФСИН города Братска в суд.

«34-летний мужчина обвиняется в «Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Расследование уголовного дела завершено».

Своего места работы в системе ФСИН бывший водитель лишился после нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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