Бывшего сотрудника ФСИН будут судить за вождение пьяным
Лишился водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения, но снова сел за баранку авто и снова будучи нетрезвым. Так утверждают следователи, которые накануне передали уголовное дело в отношении уже бывшего сотрудника ФСИН города Братска в суд.
«34-летний мужчина обвиняется в «Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Расследование уголовного дела завершено».
Своего места работы в системе ФСИН бывший водитель лишился после нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU