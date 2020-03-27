2020-03-27T05:07:32+03:00
Общество

Улицы, названные в честь героев ВОВ, отремонтируют в Иркутске

Улицы Победы отремонтируют также в Шелехове и Усолье-Сибирском
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Улицы, названные в честь героев ВОВ, отремонтируют в ИркутскеУлицы, названные в честь героев ВОВ, отремонтируют в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области в течение года отремонтируют и обустроят шесть улиц, названных именами героев Великой Отечественной войны». Ремонт пройдет в рамках проекта «Улицы Победы» специально к 75-летию со Дня Победы.

«В Иркутске это улицы, названные в память о фронтовом лётчике, участнике исторического парада на Победы в 1945 году Владимире Безбокове и Герое Советского Союза, генерале Дмитрии Карбышеве, который был жестоко замучен фашистами: его обливали ледяной водой на морозе», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Еще две улицы облагородят в городе Усолье-Сибирское. Они получили свое название в честь генерала армии Николая Ватутина, маршала Советского Союза Федора Толбухина, освободившего от фашистов Будапешт, Бухарест, Вену, Белград и Софию. Третьим в этом городе отремонтируют проезд Владимира Серегина - военного летчика, Героя Советского Союза. После войны он был летчиком-испытателем и погиб вместе с космонавтом Юрием Гагариным во время очередного испытания.

В городе Шелехов в этом году обустроят улицу Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру немецкого дзота.

На всех проездах заменят асфальт и бордюры, обновят тротуары. Конечно, нанесут соответствующую разметку и установят необходимые дорожные знаки.

Читайте также:

Бессмертный полк 9 мая 2020 в Иркутске: где, во сколько, маршрут колонн (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дежурные группы появятся в детских садах в Иркутской области
В Иркутской области 22 человека нарушили режим самоизоляции
Мошенники похитили больше 3 миллионов у жителей Иркутской области
Улицы, названные в честь героев ВОВ, отремонтируют в Иркутске
Бывшего сотрудника ФСИН будут судить за вождение пьяным
Закроют стадионы и бассейн в Иркутске из-за коронавируса
Телескоп весом 400 кг установили в Ботаническом саду Иркутска
Руслан Болотов: Делать вид, что эта общая беда обойдет нас стороной неосмотрительно
Во время вынужденных каникул в детсадах Иркутска будут работать специальные группы
На время эпидемии коронавируса врачей разместят в инфекционной больнице Иркутска
В бюджет Иркутска на 2020 год внесены поправки
Проезд по улице Подгорная ограничили в Иркутске
Проезд по улице Сибирских партизан в Иркутске будет закрыт
Александр Филиппов получил звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области»
Фишки от "КП": Покупай газету и выигрывай подарки
В Иркутске объявлен отбор кандидатов на должность мэра города
Спецвыпуск "Поправки в Конституцию": Узнайте первыми об изменениях
Предупреждение о случаях мошенничества при продаже нефтепродуктов с использованием имени ИНК
Сократить до 50% выплаты по транспортному и земельному налогу для предприятий предложили депутаты Заксобрания Иркутской области
Пообещала дешевые лекарства: мошенница украла последние деньги у 74-летей пенсионерки из Иркутска
Эксплуатацию крупного мебельного центра запретили в Иркутске
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
Сибиряк едва не отправил отца за решетку, обвинив его в покушении на убийство
В Иркутской области гречка подешевела на 7,9%
МВД: информация о том, что иркутских родителей будут штрафовать за нахождение детей в общественных местах – фейк
Автомобилист из Бурятии оплатил 16 штрафов только после ареста машины