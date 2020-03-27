Улицы, названные в честь героев ВОВ, отремонтируют в Иркутске

27 Март 2020 2020-03-27T05:07:32+03:00

Улицы Победы отремонтируют также в Шелехове и Усолье-Сибирском

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В Иркутской области в течение года отремонтируют и обустроят шесть улиц, названных именами героев Великой Отечественной войны». Ремонт пройдет в рамках проекта «Улицы Победы» специально к 75-летию со Дня Победы.

«В Иркутске это улицы, названные в память о фронтовом лётчике, участнике исторического парада на Победы в 1945 году Владимире Безбокове и Герое Советского Союза, генерале Дмитрии Карбышеве, который был жестоко замучен фашистами: его обливали ледяной водой на морозе», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Еще две улицы облагородят в городе Усолье-Сибирское. Они получили свое название в честь генерала армии Николая Ватутина, маршала Советского Союза Федора Толбухина, освободившего от фашистов Будапешт, Бухарест, Вену, Белград и Софию. Третьим в этом городе отремонтируют проезд Владимира Серегина - военного летчика, Героя Советского Союза. После войны он был летчиком-испытателем и погиб вместе с космонавтом Юрием Гагариным во время очередного испытания.

В городе Шелехов в этом году обустроят улицу Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру немецкого дзота.

На всех проездах заменят асфальт и бордюры, обновят тротуары. Конечно, нанесут соответствующую разметку и установят необходимые дорожные знаки.

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