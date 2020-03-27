2020-03-27T05:42:50+03:00
Общество

В Иркутской области 22 человека нарушили режим самоизоляции

Им предстоит выплатить штрафы до 80 тысяч рублей
Виктория ГЕРКО
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В Иркутской области 22 человека нарушили режим самоизоляции.В Иркутской области 22 человека нарушили режим самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Иркутской области полиция продолжает проверку тез, кто должен находиться на самоизоляции из-за того, что они недавно вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусу.

Карантин в данном случае 14 дней. Приехавшие должны провести две недели дома. Пока сотрудники ОВД поверили 2486 человек. Из них 22 человека нарушили условия самоизоляции.

«Полиция предупреждает, что за нарушение временно введенных ограничений предусмотрена административная, а в отдельных случаях, уголовная ответственность, - сообщают в пресс-службе Иркутской области. Гражданин, нарушивший запрет, может заплатить штраф до 80 тысяч рублей.

Граждане, располагающие информацией о возможном нарушении карантина, могут в любое время сообщить об этом по телефону горячей линии в Иркутске.

Напомним, вчера количество человек, нарушивших временное ограничение, достигло 17 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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