Дежурные группы появятся в детских садах в Иркутской области

27 Март 2020 2020-03-27T06:27:05+03:00

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Из-за ситуации с коронавирусом с 30 марта по 3 апреля в стране объявлена нерабочая неделя. Не распространяется это на работников непрерывно действующих организаций. Медицинские и аптечные компании, магазины, банки и транспортные фирмы продолжают работу в обычном режиме.

У сотрудников, которые все-таки выйдут на работу в нерабочую неделю, появился вопрос: «С кем оставить своих детей?». Исполняющий обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович пояснила, что необходимо открыть дежурные групп в детсадах.

«Действительно, потребность в таких группах существует. Это подтверждают вопросы мэров, - отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Но если глава муниципального образования принимает положительное решение, он должен гарантировать, что здоровью и безопасности детей, посещающих дежурные группы, ничего не угрожает».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева сообщила, что в регионе нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. С 25 марта на наличие инфекции обследовано 160 человек. На самоизоляции находится 1446 граждан. Внебольничная пневмония диагностирована у 71 человека. Все они сдали анализ на наличие коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU