Больного туберкулезом иркутянина поместили в больницу

27 Март 2020 2020-03-27T06:39:10+03:00

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22-летний житель Иркутска, зная о том, что у него опасная болезнь под названием туберкулез, категорически отказывался от лечения. Инфекция не стала причиной, чтобы молодой человек обратился в больницу. Даже несмотря на то, что больной ставил под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

«Молодой человек состоял на учете в медицинском учреждении. Больной начал проходить лечение, но не завершил его, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. Прокурор Ленинского округа Иркутска обратился в суд».

Закон встал на сторону прокурора. По решению суда молодой человек госпитализирован в противотуберкулезную больницу. Это поможет и больному - ему нужно вылечиться, и окружающим - нельзя допустить массового заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU