В Иркутской области проанализируют потребность открытия дежурных групп в детсадах в нерабочую неделю

27 Март 2020 2020-03-27T06:42:31+03:00

Школьники-льготники во время дистанционного обучения будут получать сухой паек

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Вопрос открытия дежурных групп в детских садах региона во время вынужденных каникул обсудили на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое провел исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщила и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович, муниципалитетам рекомендовано провести анализ потребности в работе отдельных групп дошкольных учреждений.

Напомним, что Указом Президента РФ неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей. Однако есть предприятия и организации, которые не могут остановить свою деятельность.

–Потребность в дежурных группах в детских садах существует. Это подтверждают вопросы мэров территорий. Но если глава муниципального образования примет решение открыть такие группы, он должен гарантировать, что здоровье детей будет в безопасности, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним также, что школьные каникулы продлятся до 5 апреля. Затем все образовательные учреждения перейдут на дистанционный режим обучения.

При этом решен вопрос организации питания детей из семей, которым полагаются льготы. Такие школьники будут получать сухой паек.

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ИСТОЧНИК KP.RU