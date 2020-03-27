27 Март 2020 2020-03-27T06:48:38+03:00

Только за одни сутки из неблагополучных по коронавирусу стран в Иркутскую область прибыло более 700 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что в сегодняшних условиях необходим контроль профилактических мероприятий среди пожилых людей.

На учете в региональном министерстве соцразвития состоит 11333 человека. Это одинокие и малообеспеченные пенсионеры. Глава Приангарья поручил обеспечить пожилых людей и маломобильных граждан медицинскими масками.

Игорь Кобзев также напомнил, что в регионе уже закрыты все развлекательные заведения, отменены гастроли, концерты, массовые мероприятия. До мая поручено приостановить работу фитнес-центров, бассейнов и других спортивных сооружений.

- Важно сделать все необходимое, чтобы не допустить распространение болезни, - подчеркнул и.о. губернатора.

И.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева сообщила, что сейчас в регионе нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки из неблагополучных с точки зрения распространения инфекции стран в Прибайкалье прибыло 715 человек. Все они должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

С признаками ОРВИ 25 марта госпитализировано пять человек. Лабораторно обследовано на наличие коронавирусной инфекции 160, а всего с начала пандемии - 1737. На самоизоляции находятся 1446 граждан. Внебольничная пневмония диагностирована у 71 человека (с 1 марта – у 1859). Всех проверяют на коронавирус.

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