Больных пневмонией проверят на коронавирус в Иркутской области

27 Март 2020 2020-03-27T07:21:10+03:00

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В Иркутской области пока нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Но контроль за состоянием здоровья жителей и гостей региона продолжается. Под пристальным вниманием медиков находятся те, кто недавно вернулся из стран, где активно распространяется инфекция. Все они находятся на двухнедельном карантине.

«Тест на наличие вируса сдают и те, кто болен ОРВИ и пневмонией. С признаками ОРВИ 25 марта госпитализировано пять человек. На наличие коронавирусной инфекции лабораторно обследовано 160 человек (с начала пандемии 1737), - сообщают в пресс-службе Иркутской области. Диагноз «Внебольничная пневмония» диагностирован у 71 человека. Все заболевшие также проходят тестирование на наличие коронавируса».

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание, что все развлекательные заведения закрыты, концерты и массовые мероприятия в регионе отменены. До мая остановлена работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Такие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространение болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU