После каникул школьники Иркутской области будут обучаться дистанционно

27 Март 2020 2020-03-27T07:08:53+03:00

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Каникулы у российских школьников продлятся до 5 апреля. После их окончания ученики Приангарья в здания школ не вернутся, будут обучаться дистанционно. Это связано с угрозой распространения коронавируса на территории региона.

«Все общеобразовательные организации Иркутской области перейдут на удаленный режим обучения с применением дистанционных технологий», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В большинстве школ – с помощью интернета, там, где такой возможности нет, – с использованием флэш-накопителей или бумажных носителей».

Кстати, власти региона уже решили вопрос с предоставлением питания школьникам во время удаленного обучения: дети из семей льготных категорий будут получать «сухой паек».

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ИСТОЧНИК KP.RU