2020-03-27T07:22:26+03:00
Происшествия

В Бурятии женщина получала пособие на ребенка после его смерти

За хищение средств ее приговорили к ограничению свободы
Ксения АГАФОНОВА
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В Бурятии женщина получала пособие на ребенка после его смерти.В Бурятии женщина получала пособие на ребенка после его смерти.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Северобайкальске женщина несколько лет обманным путем получала социальные выплаты на своего ребенка, который к тому времени был уже мертв. Суд признал ее виновной в хищении государственных средств.

«В судебном заседании установлено, что женщина с февраля 2014 года по декабрь 2019 года ежемесячно получала пособие на своего ребенка», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. – «При этом она умалчивала о смерти своего ребенка, а значит не имела права на пособие».

В результате жительница Бурятии за пять лет по пособиям получила около 64 тысяч рублей. Кроме того, в тот период женщина написала заявление на выплату ей материнского капитала. Таким образом, она положила себе в карман еще 50 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск о взыскании с нее всей похищенной суммы. Также за совершенное преступление ей на шесть месяцев ограничили свободу .

ИСТОЧНИК KP.RU

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