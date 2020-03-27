Пьяного 17-летнего подростка поймали за рулем автомобиля в Черемхово

27 Март 2020 2020-03-27T07:34:21+03:00

Изменить размер текста: A A

17-летний лихач на автомобиль «Toyota Harrier» переполошил полицейских из Черемхово. Началось все с того, что водителя, который ехал на высокой скорости, попытались остановить сотрудники ГИБДД. Испугавшись наказания, неизвестный за рулем иномарки попытался скрыться.

После недолгой погони нарушитель был задержан. Оказалось, что за рулем автомобиля был 17-летний молодой человек. Кроме того, он был в нетрезвом состоянии.

«Выяснилось, что юноша уже не раз попадался сотрудникам ГИБДД. Он уже дважды привлекался к административной ответственности в 2018 году и в феврале этого года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. На этот раз полицейские возбудили сразу 3 административных дела. Кроме того, лихачу грозит уголовное дело из-за «гонок» в нетрезвом состоянии».

Законный представитель молодого человека в марте этого года привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU