2020-03-27T07:54:52+03:00
Происшествия

Житель Бурятии убил соседа и тело утопил в Байкале

Труп мужчины так и не нашли
Ксения АГАФОНОВА
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Житель Бурятии убил соседа и тело утопил в Байкале.Житель Бурятии убил соседа и тело утопил в Байкале.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Бурятии суд признал 47-летнего жителя Прибайкальского района виновным в убийстве. Как выяснило следствие, мужчина убил своего соседа из-за незначительной ссоры.

Конфликт произошел дома у подозреваемого. Два приятеля выпивали, когда градус разговора начал накаляться. Решить разногласия мирно у них не получилось. Хозяин дома схватился за нож и расправился с собутыльником, а затем решил замести следы.

«Преступник отвез тело на берег озера Байкал. Он привязал тяжелые металлические траки от трактора. Убитого он погрузил на лодку и скинул в воду во впадину глубиной свыше 100 метров, сообщили в пресс-службе следственного комитета Бурятии. Тревогу забили родители погибшего, когда он не вернулся домой».

Следователи опросили друзей убитого. Среди них был и подсудимый. Его отправили на проверку на полиграфе, где он признался в преступлении и рассказал, где нужно искать тело. Попытки найти тело на дне озера не увенчались успехом. Глубина впадины оказалась слишком большой. Для погружения пригласили водолазов со специальной глубоководной техникой и снаряжением. Им тоже не удалось обнаружить труп.

В результате, несмотря на отсутствие тела, суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Мужчина проведет в колонии строго режима 9 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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