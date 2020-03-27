2020-03-27T08:22:01+03:00
Общество

Фитнес-центры закроют из-за коронавируса в Иркутске

Такое поручение дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Мария КНЯЗЕВА
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Фитнес-центры закроют из-за коронавируса в ИркутскеФитнес-центры закроют из-за коронавируса в ИркутскеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Иркутской области продолжают принимать меры, которые должны не допустить распространения коронавируса на территории региона. Напомним, что на 27 марта в Приангарье нет ни одного заболевшего COVID-19. Так накануне сообщалось о закрытии ночных клубов, дискотек и детских игровых комнат. Сегодня, 27 марта, власти региона отмечают, что необходимо закрыть и спортивные сооружения.

«Дополнительно поручаю: приостановить до мая работу спортивных комплексов, фитнес-центров, бассейнов и других спортивных сооружений», - рассказал пресс-службе Правительства Иркутской области врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. – «Важно сделать все необходимое, чтобы не допустить распространение болезни».

Стоит отметить, что накануне и.о. министра спорта Приангарья Игорь Резник распорядился о закрытии муниципальных спортивных объектов, таких как стадион «Труд», бассейн в Солнечном. Профессиональные спортсмены временно прекращают свои тренировки. В скором времени забыть про фитнес вне дома придется и любителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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