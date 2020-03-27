2020-03-27T08:58:21+03:00
Происшествия

Сибиряк расплачивался фальшивыми купюрами, приобретенными через интернет

Житель Улан-Удэ использовал пятитысячные банкноты
Ксения АГАФОНОВА
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Сибиряк расплачивался фальшивыми купюрами, приобретенными через интернет.Сибиряк расплачивался фальшивыми купюрами, приобретенными через интернет.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Бурятии следователи задержали подозреваемого в сбыте поддельных купюр. Им оказался 25-летний местный житель, который за неделю несколько раз расплачивался фальшивыми деньгами в городе.

«Следствием установлено, что молодой человек 19 марта, находясь в одном из баров Улан-Удэ, сбыл поддельную купюру номиналом пять тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия. – «Кроме того, 23 марта злоумышленник рассчитался такой же поддельной пятитысячной купюрой на автомойке».

После задержания мужчина рассказал, что фальшивые деньги он приобрел через интернет, чтобы расплачиваться ими и получать настоящие купюры в магазинах и барах. Сотрудники полиции изъяли из обращения поддельные денежные знаки. Они очень схожи с подлинными купюрами банковскими реквизитами, на них также имеются водяные знаки и ныряющая металлизированная нить.

Сейчас проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег». Мужчине грозит срок до 15 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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