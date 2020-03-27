2020-03-27T09:16:52+03:00
Общество

Сильный ветер и мокрый снег ожидаются 28 марта в Иркутской области

Неблагоприятный прогноз дают синоптики
Мария КНЯЗЕВА
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Сильный ветер и мокрый снег ожидаются 28 марта в Иркутской областиСильный ветер и мокрый снег ожидаются 28 марта в Иркутской областиФото: Влад КОМЯКОВ
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Потенциально опасную погоду 28 марта обещают синоптики Иркутского гидрометцентра. В западных и северных районах Приангарья завтра будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью до 15-20 м/с. Напомним, в прошлый раз из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии в нескольких поселках области.

Кроме того, по сообщениям метеорологов, в этих районах пойдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица и снежный накат.

«Помните, из-за выпадения снега на дорогах возрастает вероятность возникновения происшествий, обусловленных затруднениями движения автотранспорта», - предостерегают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. – «По возможности откажитесь от использования личного транспорта и поездок на дальние расстояния. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы 101».

В целом по области также небольшой мокрый и умеренный снег, ветер в южных районах региона 2-7 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Этой ночью в Приангарье будет -3..-8. При прояснении -12…-17, днем столбики уличных термометров покажут +6…+11 градусов.

«В Иркутске 28 марта - переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днём на западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с», - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью с пятницы на субботу за окном -5…-7. Завтра днем в региональном центре +8…+10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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