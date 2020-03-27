2020-03-27T09:47:50+03:00
Общество

Спортивные учреждения в Иркутске закрывают до 1 мая

Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев
Евгения ДМИТРИЕВАВиктория ГЕРКО
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Спортивные учреждения в Иркутске закрывают до 1 мая.Спортивные учреждения в Иркутске закрывают до 1 мая.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Из-за угрозы распространения коронавируса все учреждения спорта в Иркутске закрываются. Как сообщили "КП-Иркутск" до 1 мая профессионалы и любители спорта не смогут продолжить тренировки. Такое поручение дал глава региона Игорь Кобзев.

«Рекомендации будут отправлены во все спортивные федерации и спортивные организации для исполнения, - пояснили начальник управления по физической культуре и спорту Дмитрий Эверт. Тренировки продолжаться только в том случае, если эпидемическая ситуация улучшиться, а ограничения будут сняты».

Запрет коснется спортивных мероприятий даже на открытом воздухе. Сейчас говорить о конкретных датах рано. Кроме того, продолжить тренировки не смогут и любители тренировок вне дома.

«Абонементы в бассейны, фитнес-залы будут действовать после снятия ограничений, - поясняет Дмитрий Эверт. С этим вопросом можно обратиться в администрацию спортивной организации или в министерство спорта к учредителям».

Работникам спортивных организаций переживать не стоит. В администрации города пояснили, что закрытие не повлияет на зарплату сотрудников.

Спортивные учреждения в Иркутске закрывают до 1 мая

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ИСТОЧНИК KP.RU

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